52 مفتش شرطة يؤدون اليمين القانونية بالبليدة

ضمّت الدفعة 52 مفتش شرطة من بينهم 3 نساء تحت إشراف رئيس الجلسة "محمد السابع حمزاني" وبحضور عدد من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب شروحات عميد أول للشرطة "خيرة مسعودان" مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية بالسحاولة في العاصمة، فإنّ هذه الدفعة المتخرجة تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا دام أربعة أشهر وشمل المواد القانونية والتطبيقية كالقانونين العام والخاص والإجراءات الجزائية والقانون الإداري والدستوري وتقنيات الشرطة العلمية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأساسيات الطب الشرعي ومبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية.

وتؤهل اليمين القانونية المتخرجين من أداء مهامهم وممارسة صلاحياتهم بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، على أن يلتزموا في الوقت نفسه باحترام القانون والسهر على حفظ الأمن وحماية المواطن والممتلكات، وتعدّ اليمين القانونية لرجل الشرطة التزام وشرف ومبدأ أساسي من أخلاقيات عناصر الأمن.

للإشارة، تنص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية على أنّ ضابط الشرطة القضائية مكلّف بالبحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، وعليه سيعمل عناصر هذه الدفعة الذين أنهوا تكوينهم التخصصي على تدعيم صفوف الضبط القضائي مع توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع.