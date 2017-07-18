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الشرطة توفر كل الظروف الأمنية للسير الجيد لمونديال كرة اليد لأقل من 21 عاما

نشر يوم 2017/07/18 7591 0 مهدي فيراس الشرطة توفر كل الظروف الأمنية للسير الجيد لمونديال كرة اليد لأقل من 21 عاما
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء، أنها وفرت كل الظروف الامنية، وسخرت كل الامكانات اللازمة لضمان سير منافسات بطولة العالم-2017 في كرة اليد لأقل من 21 سنة المقامة من 18 الى 30 جويلية بالجزائر في أجواء امنية جيدة، حيث سطرت بهذه المناسبة خطة امنية أطلقت قبل وصول الفرق المشاركة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنها باشرت إجراءات احترازية لضمان سير منافسات بطولة العالم-2017 لأقل من 21 سنة في أجواء أمنية جيدة، فسطرت لهذا الغرض خطة أمنية أطلقت قبل وصول الفرق المشاركة، كما سخرت تعداد هام من أفراد الشرطة لضمان التغطية الأمنية، مجهزين بكافة الوسائل والمعدات التي تحفظ النظام العام وهذا بالاستعانة بعناصر الوحدة الجوية للأمن الوطني وكاميرات المراقبة. 

وأضاف المصدر، أنه تم تدعيم هذا المخطط أيضا، بفرقة الأنياب وطائرات مروحية، لتوفير السلامة الأمنية تسهر على تامين الوفود الرياضية في مقرات اقامتهم وتنقلهم إلى القاعات التي تحتضن المباريات بالإضافة الى عمليات المواكبة والحماية الامنية من وإلى المطار. 

كما أعطيت تعليمات لضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق المؤدية الى القاعات التي ستحتضن فعاليات بطولة العالم لكرة اليد علاوة على تأطير الجماهيرالتي ستشجع الفرق الرياضية حيث سترافق التعزيزات الامنية بفرق الدراجات النارية وتشكيل أمني بالزي الرياضي.

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