مخطط إيراني إيطالي مزدوج لصنع وتركيب السيارات بالجزائر

حسب ما أفاد به بيان للوزارة، أفيد أنّ "محجوب بدّة" ولدى استقباله سفير إيران بالجزائر "رضا عميري"، تطرقا إلى مشروع مصنع تركيب السيارات الخاصة بالعلامة الايرانية "سايبا" الذي يقع بالمنطقة الصناعية لمدينة "فرندة" (ولاية تيارت)، وهو ثمرة اتفاق أبرم في ماي 2016 في اطار قاعدة الاستثمار 51 /49 بالمئة، بين مجمع طحكوت "سيما موتورز" والشركة الايرانية "سايبا" خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة التعاون الصناعي المنعقد بطهران.

ويرتقب ان ينتج هذا المصنع نحو 100 ألف سيارة سنويا.

وأبرز الوزير استعداد الجزائر لمرافقة مشروع "سايبا" في اطار احترام دفتر الشروط الجديد واستراتيجية الحكومة.

من جهته، كشف سفير إيطاليا بالجزائر "باسكوال فيرارا"، الخميس، عن رغبة شركة "فيات كرايسلر" لإنشاء مصنع متخصص في تركيب السيارات بالجزائر.

وأبلغ السفير الإيطالي وزير الصناعة والمناجم "محجوب بدّة" برغبة "فيات"، وذهب "فيرارا" الذي كان مرفوقا بوفد من الشركة الايطالية، إلى أنّ الأخيرة شرعت فعليا في البحث عن مناولين جزائريين لتجسيد المشروع.

وأعرب "بدّة" عن سعادته بهذا المشروع، مشيرا أنه من الممكن أن يدخل مرحلة التجسيد بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الذي يؤطر هذا النشاط، كما أكد الوزير لضيوفه الايطاليين، استعداد مصالحه لمرافقة المشاريع التي تندرج في استراتيجية الحكومة

وتطرّق الوزير في لقاءه مع الإيطاليين إلى فرص الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، مشدّدا على أولوية القطاع المرتكزة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسيج المناولة لمرافقة سياسة الحكومة في مجال الصناعات الميكانيكية.

منظور "بدّة" شاطره السفير الإيطالي الذي أكّد رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية، داعيا المؤسسات الايطالية للاستثمار في الجزائر.