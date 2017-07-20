بالصور .. جنازة استثنائية لرشيد زيغمي بقسنطينة

بعدما وافته المنية ظهر الأربعاء بالمركز الاستشفائي الجامعي "ابن باديس"، رافق جمع من رفاق الدرب والمعجبين في جو من الأسى والحزن، جثمان الممثل الراحل إلى مثواه الأخير، وسط تأثر شديد لكا من عرفوا الفقيد الذي تألق في دور "عنتر مالادي" ضمن سلسلة "ماني ماني" إلى مثواه الأخير

وأوضح الفنان "عنتر هلال" الذي بدا متأثرا بالفاجعة، أنّ فقدان رشيد يشكل خسارة كبيرة للساحة الفنية الجزائرية، مضيفا أنّ الراحل الذي جمعته به علاقة عمل وصداقة تجاوزت الـ30 سنة، متابعا: "لطالما أعرب له عن أسفه لعدم إتاحة الفرصة له لإبراز جميع الطاقات الفنية التي يتمتع بها".

من جهته، اعترف الفنان "علاوة زرماني" بأنّ الفترة الطويلة التي عملاها معا هو ورشيد جعلتهما يصلان لمرحلة فهم عضهما البعض بالإشارة فقط والارتجال في عديد الأعمال الفنية منوها في السياق ذاته، بنبل أخلاق الفقيد التي من أهمها الطيبة وتقبل النقد بصدر رحب

وبمجرد الإعلان عن وفاة رشيد زيغمي الأربعاء، ترحم وزير الثقافة عز الدين من مستغانم، حيث أشرف على حفل اختتام الطبعة ال50 من المهرجان الوطني لمسرح الهواة على روح الممثل "رشيد زيغمي" والمطرب "بلاوي الهواري" اللذين رحلا في أربعاء حزين بعد مرض عضال، معتبرا أنّ رحيل هذين الفنانين يشكل خسارة بالنسبة للساحة الثقافية والفنية الوطنية.

وسيقوم ميهوبي في الفترة المسائية بزيارة منزل الممثل "رشيد زيغمي" بحي أمزيان لتقديم تعازيه لعائلة الفقيد.