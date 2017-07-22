اسبانيا تسلّم جزائريا إلى أمريكا بتهمة الإرهاب

في بيان صادر من وزارة العدل الأمريكية، أفيد أنّ المتهم يتمتع بالجنسيتين الجزائرية والإرلندية، واسمه "علي شرف دماش"، وجرت الإشارة إلى أنّ المعني اعتقل في ديسمبر 2015 ببرشلونة الإسبانية.

وجرى تقديم "شرف دماش" الجمعة أمام العدالة، بتهمة "انشاء منظمة إرهابية في أوروبا".

وأضاف البيان ذاته، أنّه في عام 2011، اتهمت محكمة ولاية بنسلفانيا الأمريكية "شرف دماش" بــ "انشاء منظمة ارهابية مكونة من نساء ورجال في أوروبا والولايات المتحدة".

وحسب المصدر إياه، فإنّ "مهمة علي شرف كانت مركّزة على استدراج الأفراد الذي يسيئون للإسلام"، وقيل أنه كان "يذهب إلى آسيا للتدريب على استخدام المتفجرات".