الجزائر تفوز بالبرونزية في "الأولمبياد الدولية للرياضيات" بالبرازيل

فازت الجزائر بالميدالية البرونزية و4 جوائز شرفية في الأولمبياد الدولية للرياضيات التي تجري فعاليتها بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية خلال الفترة الممتدة من 12 الى 23 جويلية الجاري، حسب ما أوردته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.

و أكدت الوزيرة في حسابها الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر) أن "الجزائر فازت بميدالية برونزية وأربعة جوائز شرفية خلال الأولمبياد الدولية للرياضيات التي تقام بالمدينة البرازيلية ريو دي جانيرو" .

للإشارة يمثل الجزائر في الأولمبياد الدولية للرياضيات الـ58، ستة تلاميذ من بينهم فتاة، ينحدرون من ولايات أم البواقي، الأغواط، تمنراست، تلمسان، المدية وجيجل، حيث تم اختيارهم في بداية السنة الدراسة على أساس مسابقة وطنية نظمتها وزارة التربية الوطنية.

كما تحصلت الجزائر على ميدالية برونزية شرفية في بطولة البحر الأبيض المتوسط للرياضيات بإيطاليا، حسب الوزيرة.