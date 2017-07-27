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مذيعة إيرانية محافظة في قلب فضيحة أخلاقية مدوية!

نشر يوم 2017/07/27 11079 0 النهار أون لاين مذيعة إيرانية محافظة في قلب فضيحة أخلاقية مدوية!
يعيش الشارع الإيراني، اليوم الخميس، على وقع فضيحة أخلاقية مدوّية بطلتها إحدى مقدمات البرامج المحافظة "أزاديه نامداري"، بعدما انتشرت صور الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي وهي تشرب الخمر ومن دون حجاب!

استنادا إلى ما نشره موقع "سبوتنيك" الروسي، قام قراصنة إيرانيون بخرق بيانات هاتف المقدمة الإيرانية ونشروا صورًا سرية كانت موجودة في الهاتف أسهمت بهزّ الرأي العامّ.

وظهرت المقدمة في الصور وهي لا ترتدي الحجاب وتقوم بشرب الكحول برفقة عائلتها، خلال تمضيتها عطلة الصيف في سويسرا.

وتعدّ، أزاديه نامداري، التي تنتمي إلى المحافظين، من مقدمات البرامج اللائي حملن لواء الدفاع عن الحجاب، وقامت بحملة كبيرة لفرض الحجاب على كل فتيات إيران.

وذاع صيت المقدمة المحافظة من سنوات عدة، من خلال نشرها "ثقافة الإسلام المحافظ"، حيث سعت إلى إظهار نموذج وشخصية الفتاة المسلمة الإيرانية، وكيف يتوجب أن تكون في المجتمع المحافظ.

 

 

 

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