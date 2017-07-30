بالفيديو - إبن الحاجة "بختة": "لم أرمي والدتي في الشارع"

لكن إبن العجوز وهو مدير إبتدائية بولاية مستغانم، نشر شريط فيديو ينفي كل ما تم تداوله هنا وهناك على شبكتي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث قال أنه لم يقم بهذا الفعل مع والدته، موضحا في الفيديو أنه كان في عطلة بولاية تيبازة عند حضور والدته إلى البيت.

وحسب ما كشفه إبن الحاجة التي أثارت جدلا واسعا عبر "فيسبوك"، فإنّ جيرانه هم من قاموا بوضع أفرشة عند مدخل العمارة، وهذا –حسبه- لــ "بنية مبيّتة لتصويره بشكل معكوس، وتشويه سمعته في الحي، وهو الكلام الذي أكدته والدته، حيث قالت أنّ "الجيران لم يقدموا لها يد المساعدة عند وصولها إلى المنزل".