"مساهل" يبلغ رسالة شفوية من بوتفليقة إلى الملك سلمان

أبلغ وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، مساء اليوم الإثنين، رسالة شفوية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى أخيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، كشف "مساهل" عن إبلاغه رسالة الرئيس بوتفليقة إلى الملك سلمان لدى استقباله من لدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسبق لـ "مساهل" أن بحث قبل ساعات مع نظيره السعودي، عادل الجبير، تنسيق البلدين على 3 جبهات يتقدمها الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة الجزائرية السعودية.

وأكد بيان للخارجية أنّ لقاء مساهل مع الجبير في جدة، تطرق إلى أزمات ونزاعات العالم العربي، كما استعرض الوزيران واقع العلاقات بين البلدين وسبل ووسائل تعزيزها وتوسيعها إلى كل المجالات تحسبا للمواعيد المقبلة المسجلة في رزنامة التعاون الثنائي، خاصة الدورة القادمة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية".

وركّز البيان على أنّ "مساهل" و"الجبير" تبادلا بعمق وجهات النظر حول "سبل ووسائل دفع العمل العربي المشترك واستخدامه في استتباب الأمن والاستقرار في العالم العربي، بتوجيهه نحو الانشغالات الأساسية للدول العربية، خاصة تعدد بؤر التوتر ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

وأفيد أنّ الوزيران أشادا بجودة العلاقات التي تربط الجزائر والسعودية والتشاور المنتظم والتنسيق الدائم بين البلدين، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسمح هذا اللقاء – يضيف البيان - بالتطرق إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الأزمات التي يعرفها العالم العربي في منطقة الخليج وليبيا واليمن وسوريا والقضية الفلسطينية.