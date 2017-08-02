"راديو شمس أف أم" مولود جديد يعزّز باقة "النهار"

ستبثّ هذه الإذاعة الواعدة برامجها حصريا على شبكة الأنترنيت، وستكون متوافرة على كل الهواتف النقالة الذكية التي تعتمد على خدمة الجيل الثالث والرابع.

وستغدو إذاعة "Radio chems" أيقونة نوعية تضاف إلى أيقونات مجمع "النهار" الرائد، كما يتموقع "راديو شمس أف أم" كواجهة إعلامية تواصلية مستحدثة تقدّم خدمات مبتكرة في قوالب حيوية، وستكون فضاءً للتبادل الحر بين الجزائريين، فضلا عن ارتسامها كنموذج إعلامي يراعي حاجيات ومتطلبات مختلف فئات المجتمع الجزائري خاصة فئة الشباب.

هذا وبإمكان سائر المهتمين والشغوفين بمجمع "النهار"، تنزيل تطبيق الإذاعة الجديدة، وهو متوفر خلال أيام على منصة IOS.