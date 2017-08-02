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تكريم جزائري أمين أبهر الإسبان بإرجاع 77 ألف أورو

نشر يوم 2017/08/02 1 0 عمر تدريست تكريم جزائري أمين أبهر الإسبان بإرجاع 77 ألف أورو
كرّم التلفزيون العمومي الاسباني، اليوم الأربعاء، مغتربا جزائريا أمينا حرص بكثير من الرقي والنبل على إرجاع مبلغ مالي ضخم عثر عليه إلى الشرطة في أرض مصارعي الثيران.

حسب ما أفادت به وسائل إعلام، فإنّ المغترب يدعى الهواري وينحدر من ولاية وهران، ويقيم منذ 16 عاما بإقليم "بالما دي مايوركا"، ويعمل كنادل بمطعم اسباني.

وعثر المغترب إياه على مبلغ داخل حقبة قدّر قيمته بـ 77 ألف أورو بينها 22 ألف أورو كسيولة نقدية، أما الباقية فهي شيكات بنكية، بيد أنّ أخلاقه الحميدة وترفعه منعه عن أخذها، وقرّر إعادتها إلى الشرطة الاسبانية.

لفتة المغترب الجزائري، صنعت الحدث وسط الإسبان، حيث تناقلت وسائل إعلام الاسبانية الخبر على نطاق واسع، مشيدة بخصال "الهواري".

وأعطى "الهواري" صورة ايجابية عن المسلمين والجالية الجزائرية المقيمة في اسبانيا، وستبقى راسخة في ذاكرة الأوروبيين.    

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