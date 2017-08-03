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بالفيديو- "الهواري": "أنا مسلم وديني يحثني على إرجاع الأمانات"

نشر يوم 2017/08/03 1863 0 هواري شالخ بالفيديو- "الهواري": "أنا مسلم وديني يحثني على إرجاع الأمانات"
تحوّل المغترب الجزائري "الهواري سعديني" الذي أرجع أمانة ثمينة في إسبانيا قبل 24 ساعة، إلى حديث العالم، خاصة وسائل الاعلام الاسبانية التي أشادت بالعمل الشهم الذي مثّل به "الهواري" أخلاق الإسلام والمسلمين.

 في تصريحات بلثها تليفزيون "النهار"، سرد المغترب الشهم حيثيات الواقعة، حيث صرح: "بعد رجوعي من العمل، وجدت حقيبة فأخذتها إلى بيتي، وبعد فتحها عثرت داخلها على مبلغ مالي يقدّر بقيمة 77 ألف أورو من بينها 22 ألف أورو كسيولة نقدية، أما الباقية فهي شيكات بنكية".

وأبرز "الهواري" أنّ "أخلاقه الحميدة منعته من أخذ تلك الأموال، وقرّر إعادتها إلى الشرطة الاسبانية، فكانت ردة فعلهم بسؤاله عن جنسيته، فأبلغهم بجزائريته، وهو الأمر الذي أدهشهم ولم يصدقوا الأمر".

وتابع "الهواري": "أفهمتهم أنني مسلم، وديني الإسلام يفرض عليّ إرجاع الأمانة لأهلها".

للإشارة، كرّمت فعاليات إسبانية "الهواري" نظير عمله الشهم وأخلاقه النبيلة، في وقت أشاد الإعلام العالمي بالصورة الحسنة التي أعطاها "الهواري" عن الجزائر والمسلمين والمغتربين عموما.

 

 

 

 

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