باحثون يحذّرون من إتساع العمى في العالم

أوضحت دراسة أجراها باحثون بجامعة "أنجليا روسكين" البريطانية، أنّ أكثر من 200 مليون شخص يعانون ضعف الإبصار حول العالم، في حين يوجد 36 مليون شخص فاقد للبصر، وتتوقع الدراسة إرتفاع حالات العمى إلى 115 مليون بحلول عام 2050، حيث أكدّت الدراسة، أنّ مناطق شرق آسيا وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا تعد الأكثر تأثيرا بضعف البصر.

وقال "روبرت بورن" قائد فريق البحث، "إنّ ضعف البصر الخفيف، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الشخص، داعياً إلى تحسين الاستثمار في طرق العلاج، مثل جراحة إعتام عدسة العين أو الماء الأبيض، وضمان حصول الناس على النظارات الطبية المناسبة لتصحيح الرؤية".