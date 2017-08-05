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بالصور- سحر وطلاسم "سكوفيلد" بمقبرة جزائرية!

نشر يوم 2017/08/05 2393 0 عمر تادريست بالصور- سحر وطلاسم "سكوفيلد" بمقبرة جزائرية!
تداول رواد شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، مجموعة من الصور لطقوس سحرية غريبة عُثر عليها في إحدى مقابر الجزائر العميقة.

حسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإنّ الطقوس السحرية تتوزع على 3 صور وقصاصة، وتعود إلى امرأة متزوجة حديثا، وكُتب عليها طلاسم مرفوقة برموز سحرية وشيفرة حلاقة، بينما تضمنت القصاصة المذكورة ورقة مكتوب عليها أيضا طلاسم ومرفوقة برجل دجاجة.

واللافت، أنّ الطلاسم المذكورة بدت مشابهة لتلك المستخدمة في المسلسل الأمريكي الشهير "بريزون براك" وبطله المثير "مايكل سكوفيلد".

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ الطقوس السحرية عثر عليها مواطنون في إحدى المقابر، لم يذكروا اسمها، وطالبوا بتحديد صاحبة الصورة في محاولة منهم لابطال السحر ووضع حد له.

واللافت أنّ ظاهرة السحر في الجزائر باتت مستفحلة على نطاق واسع، وأصبحت تستهدف كثيرا من العزّاب والمتزوجين حديثا، وذلك لعدة دواع بينها الحسد والغيرة.

 

 

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