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بالفيديو.. محمد عيسى يودّع الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة

نشر يوم 2017/08/06 3057 0 مهدي فيراس بالفيديو.. محمد عيسى يودّع الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة
أشرف، مساء الأحد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على انطلاق أول بعثة للججاج نحو البقاع المقدسة من مطار هواري بومدين الدولي.

وأوضح محمد عيسى، أنّ 36 ألف حاج معنيين بأداء مناسك الحج لهذا العام مبرزا أن الجزائر تفاوض السلطات السعودية الى رفع حصة الجزائر إلى 41  الف حاج جزائري، وفي هذا السياق وفر رئيس الجمهورية 1500 دفتر للذين اجتزوا القرعة لعدة مرات ولم يخرجو في القرعة حج 2017.

كما أكد وزير الشؤون الدينية، أن السلطات الجزائرية بمختلف هيئاتها ومديرياتها تسهر على ضمان حج في المستوي للجزائريين بتوفير كل لوازم وتسهيل عملية أداء المناسك، وفي هذا السياق ذكر المتحدث، أنّ هناك مفوضات لتوفير وسائر نقل جديدة، مع تقديم وجبات غذائية صحية، مكذبا اشاعات استعمال اللحوم المجمدة في الوجبات المقدمة للحجاج، وأضاف عيسى أنّه تم اختيار أفضل الفنادق والمتواجدة في محيط قريب من الحرم المكي ولا تتجاوز 900 متر، مؤكدا أنّه تم منع اسكان أكثر من 5 حاجا في الغرقة الواحدة.

ودعى وزير الشؤون الدينية، الحجاج لاتصاف بصفات مرموقة واتباع تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدم الجدال والاختلاف والرفث أثناء أداء فريضة الحج، لتمثيل الجزائر على أحسن وجه، كما نصح المتحدث الحجاج بالحفاظ على صحتهة بالأكل السليم والابتعاد عن أشعة الشمس.

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