ايداع طبيبة توليد بعين وسارة الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة طبيبة مختصة في التوليد بمستشفى المجاهد "سعداوي المختار" بعين وسارة ولاية الجلفة الحبس المؤقت، وهذا في إطار تحقيقات العدالة في قضية الاهمال المؤدي إلى وفاة امرأة حامل وجنينها.

وكان قد أصدر وكيل الجمهورية في وقت سابق أوامر بحبس 3 قابلات ومساعد تمريض، فضلا عن مسؤول مناوبة الحبس المؤقت.

ويعمل الموقوفون في مستشفيات حاسي بحبح، عين وسارة والجلفة، وجاء القرار بعد تحقيقات النيابة العامة بعين وسارة إثر وفاة الحامل وهي فتاة في الـ 23 من العمر، وإجهاض جنينها.

وخلّفت حادثة وفاة المرأة الحامل وجنينيها الأربعاء قبل الماضي، حالة استياء عارمة لدى أفراد عائلتها التي طالبت الجهات الوصية بفتح تحقيق في حادثة وصفتها بــ "الغامضة"، خاصة وأنّ الضحية رفضت ثلاثة مستشفيات استقبالها، رغم تواجدها في حالة جد حرجة، الأمر الذي جعلها تضع مولودها بالسيارة أثناء العودة في طريقها الرابط بين بلديتي حاسي بحبح وعين وسارة، ما أدخلها في غيبوبة، استلزمت استئصال الرحم جراء النزيف الحاد الذي طالها.