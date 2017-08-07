فعّال على 6 أصعدة .. تطبيق جزائري لفضح "الكذّابين"

استنادا إلى ما أوردته مراجع متطابقة، فإنّ ابتكار، موزاوي، يتعلق ببرنامج تحليلي علاجي وقائي الأول من نوعه عالميا، في مجال علم النفس، حيث يشمل كل جوانب الممارسة الطبية بدءا بالتشخيص والتحليل، التفكير والفعل ورد الفعل، إلى تصنيف مختلف السلوكيات.

وقام مخبر البحث العلمي للتحاليل الكمية والكيفية في علم النفس بجامعة مستغانم ممثلا في البروفيسور محمد قمازي، بإبرام العقد مع الباحث رشيد موزاوي، في انتظار الإعلان عنه في ملتقى دولي شهر أكتوبر المقبل بوهران، وبحضور مختصين عالميين في المعلوماتية .

وحسب متابعين، سيسهّل هذا التطبيق نشطاء 6 مجالات: المحققون القضائيون، فضلا عن جهازي الأمن والدرك، كما يحتاجه كل الأخصائيين النفسانيين العاملين في جميع القطاعات دون استثناء، وفي إدارة السجون، والعيادات الخاصة والأبحاث في مجال الصحة النفسية، ويختلف تماما عن الطريقة التقليدية والكلاسيكية حيث يعتمد على وسائل تكنولوجية جديدة ومتطورة في العلاج النفسي الوقائي .