المجر ترفع نسبة التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى أربعة أضعاف

تضاعف عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من قبل المجر بأربع مرات خلال الأشهر الأخيرة، كون هذه الوجهة أصبحت "أكثر استقطابا" للسواح والمهنيين والطلبة، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لسفارة المجر.

وأوضح ذات المصدر بمناسبة الزيارة التي تقوم بها سفيرة المجر "هيلقا كتالين بريتز"، إلى المكاتب المركزية لوكالة "في.أف.أس غلوبال"، التي تتكفل بأغلبية طلبات التأشيرة لهذا البلد المنتمي إلى أوروبا الوسطى أن "المجر وباعتباره بلد عضو في فضاء شنغن أصبح وجهة أكثر استقطابا للمسافرين الجزائريين، سواح ومهنيون وطلبة".

في هذا الصدد ذكرت السفارة "بفتح شركة الخطوط الجوية الجزائرية لرحلة مباشرة باتجاه "بودابست" منذ احدى عشر شهرا ومن حينها ارتفع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من قبل المجر بأربعة أضعاف".

وكان الخط الجوي لشركة النقل الجوي قد دشن بتاريخ 16 سبتمبر 2016.

وأضاف البيان أن "تنقل السفيرة سمح بإجراء تقييم للوضع مع المدير الاقليمي لوكالة "في.أف.أس غلوبال"، "نبيل حميدون"، وتقديم "أدريان كيزسماركي" مساعدة رئيس البعثة المكلفة بالشؤون القنصلية التي التحقت حديثا بالسفارة".