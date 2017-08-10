أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الحدث

روسيا تطلق موقع التأشيرات المجانية للجزائريين

نشر يوم 2017/08/10 2219 0 هاجر بوعلي روسيا تطلق موقع التأشيرات المجانية للجزائريين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن إطلاق الموقع الخاص بتلقي التأشيرة الإلكترونية المجانية للجزائريين الراغبين في زيارة منطقة "فلاديفوستوك" الروسية.
يمكن للمهتمين، الاستفادة من تأشيرات مجانية عبر زيارة الموقع التالي https://visa-invitation-russie.com، ويتسنى للمعنيين حسم العملية في أقل من ثلاث دقائق.
ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء الروسي "ديمتري مدفيدف"، فإنّ الغاية من إلغاء تأشيرات رعايا 18 دولة بينها الجزائر، هي الترويج للمنطقة وإنعاش الإستثمارات فيها.
وأفيد أنّ التأشيرة المجانية ستكون صالحة لمدة ثلاثين يوما، تمكّن المواطنين الأجانب من المكوث لثمانية أيام على الأكثر، وذلك في مقاطعة "فلاديفوستوك" الروسية.
للإشارة، فإنّ الحكومة الروسية وقّعت في أفريل الماضي مرسوما أعفى الدول الـ 18 المذكورة من إجراءات الحصول على "الفيزا" التقليدية.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا