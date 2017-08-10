روسيا تطلق موقع التأشيرات المجانية للجزائريين

يمكن للمهتمين، الاستفادة من تأشيرات مجانية عبر زيارة الموقع التالي https://visa-invitation-russie.com، ويتسنى للمعنيين حسم العملية في أقل من ثلاث دقائق.

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء الروسي "ديمتري مدفيدف"، فإنّ الغاية من إلغاء تأشيرات رعايا 18 دولة بينها الجزائر، هي الترويج للمنطقة وإنعاش الإستثمارات فيها.

وأفيد أنّ التأشيرة المجانية ستكون صالحة لمدة ثلاثين يوما، تمكّن المواطنين الأجانب من المكوث لثمانية أيام على الأكثر، وذلك في مقاطعة "فلاديفوستوك" الروسية.

للإشارة، فإنّ الحكومة الروسية وقّعت في أفريل الماضي مرسوما أعفى الدول الـ 18 المذكورة من إجراءات الحصول على "الفيزا" التقليدية.