ورثة "عميار" يحتجون على قرار غلق صحيفة "لاتريبون"

صرحت أرملة عميار لوكالة الأنباء الجزائرية: "نحن نحتج على القرار المتعلق بوقف اصدار اليومية و نعرب عن تضامننا مع العمال"، وتابعت: "هذا الاجراء غير قانوني، كل شريك لديه حصص في هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة".

وحجبت يومية "لاتريبون" منذ اليوم الخميس، بعد قرار مساهمين اثنين بتقديم طلب استعجالي لدى العدالة لوقف نشاطات الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وفي بيان لعمال "اليومية" المذكورة، أبرز هؤلاء رفضهم لتوقيف نشاط الصحيفة، داعين المسؤولين على كافة المستويات لـ "التدخل من أجل ايجاد حل يسمح للجريدة بالاستمرار، ولعب دورها كوسيلة اعلامية ناقلة للمعلومة".