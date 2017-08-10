60 بالمائة من أطفال المؤسسات المتخصصة متفوقون

أكدت، وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن نسبة نجاح 60 بالمائة من مجموع الأطفال المقيمين بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع الذين اجتازوا الامتحانات النهائية الرسمية في الاطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي و متوسط و ثانوي) .

وأوضحت الوزيرة، لدى اشرافها على تكريم الاطفال الناجحين والمتفوقين، أن عدد الاطفال المتمدرسين المقيمين بالمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني في الموسم الدراسي 2016-2017 بلغ 543 طفلا من بينهم 98 طفل اجتازوا الامتحانات النهائية في الأطوار التعليمية الثلاث، حيث تم تسجيل نجاح 60 بالمائة من مجموع هؤلاء الاطفال الممتحنين.

وفي هذا الشأن أشارت الوزيرة الى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التكفل بالأطفال والمراهقين تربويا وتعليميا و تكوينيا بغية تسهيل ادماجهم الاجتماعي والمهني.

ومن جهة أخرى، أعلنت الوزيرة أنه سيتم بمناسبة صائفة 2018 "تخصيص مركزين وطنيين لاستقبال الاطفال المعاقين بشرق وغرب الوطن، لمنح شريحة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة فرص الاستفادة من هذه العطل الصيفية وذلك في اطار القضاء على مظاهر التمييز والاقصاء.