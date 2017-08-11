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الفكاهي المغترب "حسناوي" في مكتب المدير العام لمجمع النهار

نشر يوم 2017/08/11 2745 0 سليم بوستة الفكاهي المغترب "حسناوي" في مكتب المدير العام لمجمع النهار
نشر الفكاهي الجزائري المغترب المعروف بـ "حسناوي"، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يتحدث فيه عن زيارته إلى مقر تلفزيون "النهار" وكذا عديد المدن الجزائرية، أين ظهر وهو يصور مقاطع فيديو مع الرئيس المدير العام لمجمع "النهار" داخل مكتبه وكذا مع الصحافيين داخل مقر القناة.

وتناول الفيديو أيضا لقاءات الفكاهي مع مختلف فئات المجتمع من شيوخ وشباب وأطفال، حيث كان يصور كل ما يدور بينه وبين الأشخاص الذين يلتقي بهم عن طرق عصا «السلفي». 

وقد نزل «حسناوي» الشاب الجزائري المغترب ضيفا على مجمع «النهار» وقام بجولة داخل قاعة التحرير بالقناة، حيث ظهر وهو يمازح الزملاء الصحافيين كعادته، إذ قام بتصوير جولة إلى مقر القناة كاملا إلى جانب استقباله من قبل الرئيس المدير العام للمجمع الزميل أنيس رحماني بمكتبه.

ودار بين رئيس المجمع وحسناوي حديث حول طبيعة الفيديوهات التي يقوم «حسناوي» بتصويرها في مختلف شوارع فرنسا والجزائر، حيث استغل حسناوي الفرصة ليطرح فكرة مشاركته في الشبكة البرامجية التي يبثها تلفزيون «النهار»، خلال شهر رمضان المقبل، وهي الفكرة التي رحب بها الزميل أنيس رحماني واتفقا على ضرورة التحضير المبكر لذلك.

ولقي الفيديو الذي نشره «حسناوي» على «اليوتوب» نسبة مشاهدة كبيرة في ظرف زمني وجيز، مما يعكس حجم المتابعة الذي تحضى به فيديوهات هذا الأخير على شبكة التواصل الاجتماعي. 

ودخلت زيارة «حسناوي» للمجمع في أعقاب استضافته من قبل القناة في النشرة الثقافية، حيث تحدث من خلالها عن التجربة التي يقوم بها في الجزائر.

الفيديو

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