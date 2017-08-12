نسبة البطالة بالجزائر تتجاوز 12 %

استنادا إلى بيانات الديوان المذكور، فإنّ اليد العاملة النشيطة في الجزائر بلغت 12.277 مليون شخص، وتمثل النساء فيها نسبة 20.6 من المئة، أي ما يعادل 2.524 مليون.

وبلغ عدد السكان العاطلين 1.508 مليون شخص، أي ما يمثّل نسبة بطالة قدّرت بـ 12.3 من المئة على المستوى الوطني، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 1.8 نقطة مقارنة بسبتمبر من العام المنقضي.

وبلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، نحو 29.7 من المئة.

وارتفعت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات مهنية، إلى 10.1 من المئة في أفريل المنصرم، بينما قفزت النسبة لدى ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني إلى 14.8 من المئة، بعدما كانت في حدود 13 من المئة.

في المقابل، انخفضت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية بشكل طفيف، حيث انتقلت من 17.7% في سبتمبر 2016، إلى 17.6% في 2017، أي ما يمثل انخفاضا بـ0.1 نقطة.