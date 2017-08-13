"تبون" يعود إلى الجزائر أمسية الاثنين

استنادا إلى معلومات حصل عليها "النهار أون لاين" من مصادر مؤكدة، أفيد أنّ "تبون" عاد صباح اليوم من مولدافيا عبر اسطنبول إلى باريس، وهو يقيم حاليا في فندق "The westin" الفخم جدا والمجاور لضاحية "لو موريس" وسط باريس.

وتنتهي العطلة الرسمية لتبون الجمعة القادم (18 أوت الجاري)، لكن لم يتأكد إلى غاية الآن التحاق "تبون" بمكتبه صبيحة الثلاثاء.

ويرى مراقبون أنّه كان من الأجدر بـ "تبون" أن يلتزم بما صرح في البرلمان، حين أكّد أنّه لن يأخذ عطلته، وهو المأخذ ذاته على الوزراء لحداثة تعيينهم (تشكيل حكومة تبون تمّ في 25 ماي الماضي).

ويركّز متابعون على أنّه كان يفترض بـ "تبون" ووزرائه التخلي عن عطلاتهم أو قطعها، تبعا للمشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد، خصوصا غداة موجة الحرائق التي طالت 23 ولاية، والأمطار الطوفانية التي مست الجنوب، إلى جانب ما طبع منظومتي العقار الصناعي والإستثمار، وتجميد الحاويات عبر الموانئ، ما دفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتوجيه تعليمات صارمة وإستعجالية للحكومة بإيقاف ما سماه "التحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين"، و"وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية".