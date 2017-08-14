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الحكومة تضبط نقل جثامين المتوفين بالخارج

نشر يوم 2017/08/14 877 0 النهار أون لاين الحكومة تضبط نقل جثامين المتوفين بالخارج
أفرجت الحكومة، اليوم الإثنين، عن مرسوم تنفيذي يحدّد كيفية التكفل بنقل جثامين الجزائريين المعوزين المتوفين بالخارج.

وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تمّ إنشاء حساب تخصيص تحت إطار صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج، حيث يتكفل بدفع تكاليف نقل جثامين المتوفين على حساب الدولة، على أن يكون وزير الخارجية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، في حين سيكون رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كآمرين ثانويين.

ويتأتى رصيد هذا الحساب من إصدار التأشيرات والعقود القنصلية، إضافة إلى الهبات والوصايا، أما النفقات فتتم بعد قرار مسبق ومشترك من قبل وزيري الخارجية والمالية.

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