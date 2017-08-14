عام حبسا لـ11 شابا تناوبوا على اغتصاب مراهقة في بوڤرة

أدانت، أمس، محكمة بوفاريك 11 شابا بعام حبسا نافذا، بعدما قاموا باغتصاب جماعي لفتاة، تبلغ 14 سنة من العمر. تفاصيل الواقعة حدثت قبل أشهر في مدينة بوڤرة شرقي ولاية البليدة، حيث كانت تتواجد الفتاة في ذات المنطقة، بعدما هربت من بيتها العائلي من ضواحي العاصمة، أين تعرفت على أحد الشبان، الذي أخذها لأحد الأكواخ في المنطقة ومارس عليها الفعل المخل بالحياء، وقام بدعوة باقي أصدقائه من أجل الاعتداء على الضحية، وفي الليلة الأولى قام الشاب الأول بممارسة الجنس عليها إلى غاية أن أغمي عليها، ومن بعدها مارس عليها الشباب الجنس بالتناوب، واستمر الوضع لمدة 4 أيام، أين كانوا في النهار يتوجهون لعملهم وفي الليل يقتنون المأكولات والمشروبات الكحولية ويقضون ليالي ماجنة مع المراهقة، وفي تلك الفترة أخذوها معهم إلى مدينة وهران، وكانت رفقتها فتاتان راشدتان، وبعدها عادوا إلى بوڤرة، غير أنّ تحقيقات الأمن أفضت لكشف لغز القضية، بحكم أنّ أهل الفتاة قدموا بلاغا لدى الجهات الأمنية في ولاية البليدة، يفيد باختفاء ابنتهم، وبناء على ذلك تمّ العثور على الفتاة في أحد شوارع المنطقة وهي في حالة يرثى لها، وعند التحقيق معها تبيّن أنها تعرضت للاغتصاب وكشفت عن هوية الجناة، أين تم توقيفهم وتحويلهم للعدالة.