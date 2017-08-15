إذاعة "شمس": بداية قوية وأفق شبابي مشرق

استمرارً لبثها على شبكة الأنترنت، أمس الإثنين، كانت بداية إذاعة "شمس" بسلسلة قيمة من الأخبار والفقرات المتنوعة، وأطلّ طاقم هذه الإذاعة المتفرّدة بالحصة الصباحية الموسومة "صباحكم شمس"، التي ترافق المستمع في ساعات الصباح الأولى، وتتضمن باقة من الوصلات، يتخللها كل ما هو جديد على الساحة الدولية، الرياضية الثقافية وأحوال الطقس، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بأخبار الجزائرالعميقة أولا بأول.

وشهدت انطلاقة شمس أف أم، بثّ حصة "شمس لعشية" المسائية، والتي تمكّن جمهور المستمعين من تمضية أمتع الأوقات على وقع موسيقي حالم وعذب، وبمرافقة نخبة من الفنانين، التي يناقشون من خلالها مواضيع مختلفة تهم الجزائريين.

ويمكن للجمهور الجزائري متابعة كل ما هو جديد عبر إذاعة "شمس أف أم" من أخبار وحصص ترفيهية ومنوعات فقط عبر تحميل تطبيق إذاعة الشباب الجزائري على شبكة الأنترنيت.

حمّلوا تطبيق راديو "شمس" على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiochams.android&hl=fr

ويمكنكم زيارة صفحة إذاعة "شمس أف أم" على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCQ-2sGdWT_Kt0kGWW43Utlw/videos