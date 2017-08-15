فاجعة سيدي يحيى.. الشرطة القضائية مطالبة بتحريات "دقيقة وعميقة"

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، اليوم الثلاثاء، توجيهه تعليمات إلى فرقة الشرطة القضائية للقيام بــ "تحريات دقيقة وعميقة" من أجل تحديد أسباب حادث الانهيار الصخري الذي وقع ليلة أمس الاثنين بحي سيدي يحيى في العاصمة.

في بيان له، أبرز وكيل الجمهورية ضرورة "تحديد المسؤوليات وتقديم المسؤولين أمام العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون".

يُذكر أنّ هذا الحادث المأساوي أدى إلى هلاك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وإصابة خمسة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و45 عاما، وتمّ نقل 3 منهم من طرف المواطنين، مباشرة بعد الحادث نحو العيادة الاستشفائية ببئر مراد رايس، حيث تلقوا الإسعافات الأولية.