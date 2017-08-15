بالفيديو والصور.. تشييع جثمان "علاء" في جو مهيب

تمّ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر، تشييع جنازة الطفل الفقيد "علاء الدين عبد الدايم" (10 سنوات) بمسقط رأسه في مقبرة سيدي يحيى بالعاصمة، والذي لقي مصرعه، عشية أمس، جرّاء الانهيار الصخري بورشة بناء أمام الحي الذي يقطن فيه بالمنطقة المسماة "الطحطاحة" في بلدية "بئر مراد رايس".

جرت مراسم دفن الفقيد في جو مهيب ساده الكثير من الحزن والأسى على صاحب العشرة أعوام، بحضور أب الضحية وعائلة وجيرانه وسكان الحي، و"مير" بئر مراد رايس، وسط تواجد إعلامي كثيف وإجراءات أمنية مشددة، خاصة بعد الاحتجاجات التي عرفها حي "سيدي يحيى" الليلة الماضية، حيث احتجّ السكان مطوّلا على "التقاعس الذي أفرز الكارثة".

وجرى تشريح جثة "علاء الدين" زوال اليوم بمستشفى "مصطفى باشا".

وأسفر إنجراف الصخري وإنهيار جدار، عن هلاك "علاء الدين" وجرح والده (45 عاما) وشقيقه الأصغر (4 سنوات)، فضلا عن إصابة اثنين آخرين.