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الجزائر توافق على تعيين سفير تونس الجديد

نشر يوم 2017/08/17 851 0 النهار أون لاين الجزائر توافق على تعيين سفير تونس الجديد

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، عن الموافقة على  تعيين الناصر الصيد، سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية التونسية، لدى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد تمت الموافقة على تعيين السفير المفوض فوق العادة، الناصر الصيد، خلفا للسفير عبد المجيد الفرشيشي الذي أنهيت مهامه.

الجدير بالذكر، أن الفرشيشي تم إعتماده في جوان 2014، كان قد صرح في بداية الشهر الجاري، أنه باق في منصبه حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد (60 سنة في تونس).

للإشارة فإن اختيار سفير تونس في الجزائر يخضع لإعتبارات دقيقة نظرا لأهمية ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين".

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