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ساعة "بيغ بن" تنهي الإثنين أجراس 157 عاما

نشر يوم 2017/08/18 1452 0 وفاء.ب ساعة "بيغ بن" تنهي الإثنين أجراس 157 عاما
تتوقّف ساعة "بيغ بن" القلب النابض لعاصمة الضباب لندن، عن العمل ظهر هذا الإثنين وللمرّة الأولى منذ 157 عاما، وذلك عقب إعلان مجلس العموم البريطاني أن السّاعة الشّهيرة ستصمت في معظم فترات السنوات الأربع المقبلة بسبب خضوعها لأعمال التّرميم والصّيانة.

.ستتوقّف المطرقة البالغ وزنها 13.7 طن، والتي كانت تقرع الأجراس على رأس كل ساعة وكل يوم خلال 157 عاما الماضية، عن العمل بالرغم من أنّها ستعمل في مناسبات استثنائية مثل احتفالات العام الميلادي الجديد

من جهته، صرّح "ستيف جاجز" حارس السّاعة أنّ "هذا العمل الأساسي سيحفظ الساعة لفترة طويلة قادمة، كما سيحفظ المبنى الذي يحملها وهو برج اليزابيث تاور"، كما شجّع "غاغز" عامّة النّاس على التّجمع في ساحة البرلمان القريبة للاستماع إلى الدّقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت الاثنين المقبل.

نشير إلى أنّ ساعة "بيغ بن" الشهيرة في لندن تعدّ رمزا ثقافيّا للمملكة المتّحدة، وبدأ تشغيلها في الثالث جوان  1859، و"بيغ بن" هو اسم الجرس العظيم الذي يدق على مدار الساعة، ويقع في الطرف الشمالي من قصر "وستمنستر" في لندن وعادة ما يمتد ليشير إلى كل من الساعة وبرج الساعة أيضا.

ويُعرف البرج رسميا باسم "برج اليزابيث"، حيث سمي بذلك اثناء الاحتفال بـ "اليوبيل الماسي" للملكة اليزابيث الثانية في عام 2012؛ وكان يُعرف قبل ذلك ببرج الساعة.

 

 

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