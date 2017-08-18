ساعة "بيغ بن" تنهي الإثنين أجراس 157 عاما

.ستتوقّف المطرقة البالغ وزنها 13.7 طن، والتي كانت تقرع الأجراس على رأس كل ساعة وكل يوم خلال 157 عاما الماضية، عن العمل بالرغم من أنّها ستعمل في مناسبات استثنائية مثل احتفالات العام الميلادي الجديد

من جهته، صرّح "ستيف جاجز" حارس السّاعة أنّ "هذا العمل الأساسي سيحفظ الساعة لفترة طويلة قادمة، كما سيحفظ المبنى الذي يحملها وهو برج اليزابيث تاور"، كما شجّع "غاغز" عامّة النّاس على التّجمع في ساحة البرلمان القريبة للاستماع إلى الدّقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت الاثنين المقبل.

نشير إلى أنّ ساعة "بيغ بن" الشهيرة في لندن تعدّ رمزا ثقافيّا للمملكة المتّحدة، وبدأ تشغيلها في الثالث جوان 1859، و"بيغ بن" هو اسم الجرس العظيم الذي يدق على مدار الساعة، ويقع في الطرف الشمالي من قصر "وستمنستر" في لندن وعادة ما يمتد ليشير إلى كل من الساعة وبرج الساعة أيضا.

ويُعرف البرج رسميا باسم "برج اليزابيث"، حيث سمي بذلك اثناء الاحتفال بـ "اليوبيل الماسي" للملكة اليزابيث الثانية في عام 2012؛ وكان يُعرف قبل ذلك ببرج الساعة.