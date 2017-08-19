بالصور- خبّازون وميكانيكيون يتحولون إلى موّالين!!!

في جولة ميدانية لمندوبة "النهار أون لاين"، لاحظنا أنّ العديد من المواطنين غيّروا أنشطتهم التجارية، واتجهوا إلى بيع الكباش، فبعضهم جمّد نشاط بيع الخضر والفواكه، بينما ارتضى آخرون "تطليق" المخابز، وحتى محلات الميكانيك وباعة الخردوات هي الأخرى تحولت إلى فضاءات لبيع الأضاحي.

"في سبيل الربح .. كل شيىء يهون" !

مالفت انتباهنا هو تحول أغلب المحلات التجارية مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى إلى زريبة لبيع المواشي وتربية الأنعام، حيث حوّل عدد من التجار حرفتهم من ميكانيكيين وخبّازين إلى باعة الكباش، بسبب الإرتفاع في الاسعار والربح وراء هذا النشاط.





وقال، محمد، الذي التقيناه بحي "الزغارة" أنه إعتاد على هذا النشاط منذ 12 سنة، حيث يعمل ميكانيكيا طول السنة، غير أنه مع اقتراب العيد يغيّر نشاطه من ميكانيكي إلى بائع للكباش، بسبب الأرباح التي يجنيها من وراء هذا النشاط.

"الفيلات" تدخل على الخط





أصبح في الوقت الحالي الحصول على محل لبيع الأضاحي أمرا صعبا، بسبب الإقبال الكبير من طرف الموّالين و"الوسطاء" على "الفيلات" من أجل اتخاذها كفضاءات لبيع الكباش خاصة في الجزائر العاصمة، على غرار بلديات: القبة، بن عكنون، حيدرة، المدنية وبلوزداد، بسبب إنعدام المساحات المخصصة للبيع، ما جعل "الفيلات" تتحوّل إلى نقاط بيع خاصة للأضاحي.