قاصر تُنجب لمرّتين على التوالي بطريقة غير شرعية في تيزي وزو

قامت، يوم أمس، فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، بوضع مولودها من جنس أنثى، عن طريق ولادة طبيعية، بعد أن حملت بطريقة غير شرعية، وهذا بالعيادة العمومية «صبيحي تسعديت»، الواقعة بقلب مدينة تيزي وزو، علما أنّ القاصر تنحدر من ذات الولاية، وسبق لها أن وضعت طفلة أخرى في مدّة لا تتجاوز العام، بطريقة غير شرعية أيضا وبذات العيادة، وهي الرّضيعة التي تخلّت عنها، ليتمّ تحويلها إلى مركز الطفولة المسعفة ببوخالفة، هذا في حين سبق أن تمّت إدانة المتسبّب في حملها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بمحكمة الجنايات، بعد أن وجّهت له جناية هتك عرض قاصر. أمّا والد ابنتها الثانية، فيشار إلى أنّه شاب أعزب، ينحدر من منطقة رجاونة، حيث تخلّى عنها بعد اكتشاف حملها، حسب تأكيد والدتها في لقائها بـ«النهار»، مضيفة أنّ ابنتها ترفض رفع شكوى ضدّه، في انتظار استدعاء وسماع القاصر، من طرف مصالح الأمن الحضري الثاني.