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بالصور- جمعية الأنيس تقود حملة تطوعية دولية

نشر يوم 2017/08/20 1782 0 النهار أون لاين بالصور- جمعية الأنيس تقود حملة تطوعية دولية
كشفت جمعية "الأنيس"، اليوم الأحد، عن الشروع في حملة دولية تشجع الطُّلاب على القيام بأنشطة تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع؛ على غرار حملات التنظيف، وغرس الأشجار، وزيارة دور الأيتام والعجزة، وتنظيم مختلف الدورات التكوينية التي تشجّع الشباب على إنشاء مبادرات مماثلة في دولهم.

في بيان حصل عليه "النهار أون لاين"، أفيد أنّ الجمعية استقبلت في هذا الاطار وفدا من طلاب وشباب أتراك للمشاركة في الأسبوع الشبابي الجزائري التركي، ويهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي الجزائري والتركي، والتعرف على أهم المعالم السّياحية والتاريخية والأثرية بعدد من ولايات الوطن على غرار ولايات البويرة، تلمسان والبليدة، حيث سيتم تنظيم أنشطة تطوعية بالتنسيق مع أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية وبعض الجمعيات البيئية والشبابية  .


 

وحسب البيان ذاته، فإنّ هذه الزيارة تندرج في إطار مشروع تبادل الخبرات الذي تنظّمه الوكالة التركية للتنسيق والتعاون (تيكا)، بالشراكة مع جمعية "الأنيس" لتنشيط الشباب، لفائدة شباب وطلاب الجامعات الجزائرية والتركية.


وانتهى البيان إلى التأكيد على إسهام هذه المبادرة في الإحتكاك، وتبادل مختلف الأفكار والتجارب في شتى المجالات.

 

 

 


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