بالصور- جمعية الأنيس تقود حملة تطوعية دولية

في بيان حصل عليه "النهار أون لاين"، أفيد أنّ الجمعية استقبلت في هذا الاطار وفدا من طلاب وشباب أتراك للمشاركة في الأسبوع الشبابي الجزائري التركي، ويهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي الجزائري والتركي، والتعرف على أهم المعالم السّياحية والتاريخية والأثرية بعدد من ولايات الوطن على غرار ولايات البويرة، تلمسان والبليدة، حيث سيتم تنظيم أنشطة تطوعية بالتنسيق مع أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية وبعض الجمعيات البيئية والشبابية .





وحسب البيان ذاته، فإنّ هذه الزيارة تندرج في إطار مشروع تبادل الخبرات الذي تنظّمه الوكالة التركية للتنسيق والتعاون (تيكا)، بالشراكة مع جمعية "الأنيس" لتنشيط الشباب، لفائدة شباب وطلاب الجامعات الجزائرية والتركية.





وانتهى البيان إلى التأكيد على إسهام هذه المبادرة في الإحتكاك، وتبادل مختلف الأفكار والتجارب في شتى المجالات.



