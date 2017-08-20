الجزائر.. علاج 5 آلاف مدمن مخدرات هذا العام

أبرز الديوان أنه من بين المدمنين المعالجين، هناك 1613 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، في حين هناك 176 مدمن تزيد أعمارهم عن 35 عاما، و72 تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وفيما يخص التكفل بالمدمنين عن طريق العلاج، تمّ إرغام ثلاثة أشخاص على العلاج، في حين استفاد 4480 شخص من استشارات خارجية و276 اخرين استفادوا من استشفاء طوعي .

وأشار الديوان إلى أن 2748 شخص من المدمنين على المخدرات الذين استفادوا من تكفل هم عزاب وهناك 1777 آخرين متزوجين.

وبخصوص وضعية المعنيين المهنية، أفيد أنّ 52.05 بالمئة من المدمنين على المخدرات يعملون، وهناك 40.43 بالمئة دون عمل، فضلا عن 7.52 بالمئة هم طلبة.

ومن بين الحالات المعالجة، هناك 36.44 بالمئة سقطوا في فخ القنب الهندي، و30.82 بالمئة أدمنوا مواد مهلوسة، بينما تعاطى 22.44 بالمئة مختلف المخدرات.