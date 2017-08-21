التحقيــق فــي العثــور علــى صيدلــي مشنـوقـا بسلــك معدنــي فــي مغنيــة بتلمســان

فتحت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مغنية غرب ولاية تلمسان، تحقيقات معمقة في حادثة وفاة مشبوهة لصيدلي، بعد العثور عليه مشنوقا بواسطة سلك معدني بمحل عمله الكائن في دائرة مغنية، أين أشارت مصادرنا إلى أن الضحية، وهو أب لطفل في الثلاثينات من عمره، ينحدر من بلدية تونان، حيث تزامنت هذه النهاية التراجيدية التي من شأن التحقيقات كشف ما إذا كانت عبارة عن انتحار أم جريمة، مع وقوع جريمة قتل استهدف فيها مجهولون سكيرا في الخمسينات، والذي قتل بواسطة طعنة خنجر في الظهر، أين عثر عليه جثة تسبح في الدماء أسفل الجسر المؤدي إلى حي بلال، وهي الجريمة التي تبقى أسبابها مجهولة، في انتظار توقيف المتورطين فيها الذين تشاجروا مع الضحية قبل تصفيته بالطريقة المشار إليها.