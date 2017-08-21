«فليــون» يجــري حــركـــة تحــويـــل مســـت20 مديــر مــؤسســة عقـــابيــة

أجرى، مند يومين، المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، حركة تحويل على مستوى المؤسسات العقابية التابعة لقطاعه، والتي مست ما يقارب 20 مدير مؤسسة عقابية عبر التراب الوطني، في إطار الحركة السنوية التي تجريها المديرية العامة لإدارة السجون من أجل إضفاء ديناميكية أكثر ونجاعة أحسن في التسيير على مستوى المؤسسات العقابية قصد مواكبة عصرنة القطاع وفقا للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة، وهو ما بات يتجسد ميدانيا، خاصة على مستوى مديرية إعادة إدماج المساجين، وفي هذا الإطار، فقد مسّت حركة التحويل كل من مدير المؤسسة العقابية للبوني الذي حول إلى بوالصوف في قسنطينة، هذا الأخير حُول إلى نفس المنصب كمدير بمؤسسة البوني، أما مدير مؤسسة الدرعان فقد حول إلى المؤسسة العقابية بميلة، فيما حول مدير مؤسسة ميلة إلى عين الخيار، التي حول مديرها إلى سوق أهراس، أما مدير مؤسسة أولاد جلال ببسكرة فقد تبادل المهام رفقة زميله بالمؤسسة العقابية بالجلفة، فيما تم تحويل مدير المؤسسة العقابية بحمادي كرومة إلى مؤسسة واد زناتي في ڤالمة، هذه الأخيرة حول مديرها إلى مدير بمؤسسة حمادي كرومة، فيما تم ترقية نائب مدير المؤسسة إلى مدير بسيدي عبيد بالبويرة ونائب مدير المؤسسة العقابية بسكيكدة وسط إلى مدير المؤسسة العقابية في طولڤة ببسكرة .