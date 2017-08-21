رسميا.. عيد الأضحى يوم الجمعة الفاتح سبتمبر

أفيد بأنّ شهر ذي القعدة ستكون عدّته 30 يوما، وسينقضي هذا الثلاثاء، على أن تكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أوت، مما يجعل أول أيام النحر يوافق الفاتح سبتمبر في جميع البلدان الإسلامية.

وستكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 31 أوت، وفي هذا اليوم يصوم المسلمون في كافة الدول وله فضل عظيم، حيث يغفر الله ذنوب الصائمين لعام مضى وعام قادم، ومن جانب آخر يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفات وهو يعد أهم ركن من أركان الحج.

وسيخرج الحجاج من منى مع شروق اليوم التاسع من ذي الحجة، على أن يصعدوا جبل عرفات من أجل أداء أهم ركن من أركان الحج والوقوف بعرفات، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحجُّ عرفةُ، فمن جاءَ قبلَ صلاةِ الفجرِ، ليلةَ جَمعٍ، فقد تمَّ حجُّهُ"، لذا هذا اليوم له مكانة عظيمة وغالية في نفس كل مسلم.