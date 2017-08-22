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وزارة الدفاع: شراكة جزائرية ألمانية لإنتاج 15 ألف شاحنة سنويا

نشر يوم 2017/08/22 434 0 حمزة عساس وزارة الدفاع: شراكة جزائرية ألمانية لإنتاج 15 ألف شاحنة سنويا
كشفت وزارة الدفاع الوطني عن شراكة جديدة لها عن طريق الشركة ذات أسهم AMS-MB/ الكائنة بالرويبة، مع الشريك التكنولوجي الألماني "ديملر"، لتجسيد قاعدة حديثة بمعايير جودة عالية ستتولى إنتاج 15 ألف شاحنة و1500 حافلة للنقل الحضري والنقل بين المدن سنويا.

حسب إفادات وزارة الدفاع، فإنّ شركة AMS-MB قد أنتجت منذ إنطلاقها في الجزائر أكثر من 2750 شاحنة بمختلف الحمولات و80 حافلة، مشيرة إلى أنها قامت اليوم الثلاثاء بتسليم 227 عربة من علامة مرسيدس بنز، لفائدة وزارة الدفاع الوطني ممثلة في المديرية المركزية للعتاد، وكذا لمؤسسات وطنية عمومية وخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا الإنجاز جاء تجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي، وتلبية لاحتياجات الجيش الوطني الشعبي، والهيئات الوطنية الأخرى والمساهمة الفعالة في الإنتاج الوطني، حيث تسجل مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني مكسبا يسمح بتعزيز المجهودات المبذولة في مسعى تطوير الإنتاج الوطني، لاسيما بخصوص التأهيل والتكوين المستمر للمستخدمين قصد مواكبة التطور التكنولوجي، وتدعيم القدرات الصناعية الوطنية. 

 

 

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