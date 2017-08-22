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الحكومة تقرّ استيراد الأبقار رغم شبح الحمى القلاعية!

نشر يوم 2017/08/22 715 0 النهار أون لاين الحكومة تقرّ استيراد الأبقار رغم شبح الحمى القلاعية!
رخّصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، بإعادة فتح مجال استيراد الأبقار من الخارج بعد تأكد محاصرة بؤر الحمى القلاعية التي ظهرت في بعض الولايات والتي مست عددا من عجول التسمين.

حسب تصريحات مدير المصالح البيطرية بالنيابة، خالد بارة، فقد تم مباشرة الترتيبات التنظيمية والإجراءات القانونية اللازمة من أجل استئناف نشاط استيراد الأبقار من الخارج، سيما الموجهة للتسمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المتحدث أنه لا يوجد داع حاليا للاستمرار في غلق مجال استيراد الأبقار بعد حصر وتطويق بؤر الحمى القلاعية والتقدم في عمليات التلقيح، موضحا أنّ نشاط استيراد الأبقار قد تم تجميده منذ مارس الماضي عقب ظهور بؤر للحمى القلاعية من نوع "أ" على الأبقار في عدة ولايات من الوطن.

الجدير بالذكر، أنّ الدولة تخصص سنويا ما قيمته 1 مليار دينار لاقتناء اللقاحات ضد أمراض الحمى القلاعية والكلب والجدري والحمى المالطية.

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