أمطار على ولايات الشمال بداية من هذا الخميس

قالت، هوارية بن رقطة، المتحدثة باسم الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إنّ الولايات الغربية والوسطى ستشهد تغيرا في حالة الطقس بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت، خاصة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى للوطن، حيث ستشهد الأخيرة بداية من بعد غد الخميس، نشاطا رعديا يكون مرفوقا أحيانا ببعض الأمطار.

وأضافت المتحدثة، أنه بداية من يوم الجمعة ومع تواجد تيارات جنوبية إلى جنوبية غربية، يحتمل تكوين الرعود أكثر لتلتحق بالسواحل مع درجات حرارة مستقلة وفصلية تتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة بالسواحل، ومن 30 إلى 36 درجة بالولايات الداخلية، ومن 36 إلى 45 درجة بالجنوب، في حين تعود الأجواء إلى الصفاء بداية من السبت القادم.