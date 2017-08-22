حجز أكثر من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة في سيدي بلعباس

قوات الشرطة تمكّنت من حجز هذه الكمية وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حين تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتوّرط في هذه القضية. حيثيات القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بوحدة التطهير، معلومات مفادها وجود شاحنة معبّأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء، قادمة من تلاغ باتجاه مدينة سيدي بلعباس، في ظروف نقل غير صحية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تمّ توقيف المركبة بأحد نقاط المراقبة، وبعد تفتيشها تبيّن أنّها معبّأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء، قدّر وزنها بأكثر من 7 قناطير من اللحوم البيضاء، وكانت تنقل في ظروف حفظ غير صحية على متن شاحنة من نوع «هايفي»، تنعدم فيها شروط النقل والنظافة، ليتم حجزها، مع فتح تحقيق في شأن القضية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم إتلاف هذه اللحوم البيضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة مع صاحب المركبة.