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حجز أكثر من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة في سيدي بلعباس

نشر يوم 2017/08/22 2456 0 ع. صاولي حجز أكثر من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة في سيدي بلعباس
تمكنت وحدة التطهير التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج وأحشاء دجاج)، بلغت في مجموعها أكثر من 7 قناطير، كانت منقولة على متن شاحنة من نوع «هايفي»، تنعدم فيها شروط الحفظ والنظافة ومن دون رخصة الاستغلال موجهة للاستهلاك البشري.

  قوات الشرطة تمكّنت من حجز هذه الكمية وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حين تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتوّرط في هذه القضية. حيثيات القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بوحدة التطهير، معلومات مفادها وجود شاحنة معبّأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء، قادمة من تلاغ باتجاه مدينة سيدي بلعباس، في ظروف نقل غير صحية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تمّ توقيف المركبة بأحد نقاط المراقبة، وبعد تفتيشها تبيّن أنّها معبّأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء، قدّر وزنها بأكثر من 7 قناطير من اللحوم البيضاء، وكانت تنقل في ظروف حفظ غير صحية على متن شاحنة من نوع «هايفي»، تنعدم فيها شروط النقل والنظافة، ليتم حجزها، مع فتح تحقيق في شأن القضية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم إتلاف هذه اللحوم البيضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة مع صاحب المركبة.     

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