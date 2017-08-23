رئيس بعثة الدعم الأممية إلى ليبيا في زيارة إلى الجزائر السبت المقبل

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الممثل الخاص الجديد للأمين العام الأممي ورئيس بعثة الدعم الأممية إلى ليبيا "غسان سلامة"، سيقوم بزيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من السبت المقبل، في اطار "مواصلة التشاور والاتصالات المنتظمة" بين الجزائر ومسؤولي البعثة.

وأوضح بيان الخارجية، أن سلامة سيتحادث خلال زيارته التي ستدوم يومين مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ومع شخصيات جزائرية سامية.

وستدور هذه المحادثات لاسيما حول "الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها البلد والجهود المبذولة في اطار تطبيق الحل السياسي الذي بادرت به الأمم المتحدة والذي يهدف إلى الحفاظ على سيادتها وسلامتها الترابية ووحدتها وتلاحم شعبها".

كما سيتم التطرق إلى "أهمية استعادة الأمم المتحدة لدورها الأساسي في قيادة النقاشات بين الأطراف الليبية".

وخلص البيان، إلى أن جدول أعمال المناقشات سيشمل أيضا "الاستحقاقات القادمة على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة التي يشهدها هذا البلد الشقيق والجار إلى جانب استتباب السلم والأمن والاستقرار".