محادثات جزائرية قطرية عراقية حول الشراكة الطاقوية

وقد تطرق قيطوني وسفير العراق عبد الرحمن حامد محمد الحسيني إلى واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق في قطاع الطاقة وسبل تعزيزها أين جدد الحسيني تأكيده على "التزام بلاده للتقيد بحصص انتاج النفط ودعم الجهود المبذولة من طرف بلدان أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة وذلك من أجل تحقيق استقرار الأسواق النفطية على المديين المتوسط والبعيد".

كما تطرق الجانبان أيضا الى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون وتبادل الخبرة في قطاعات الغاز والنفط والتكوين حيث أبدى الطرف العراقي اهتمامه.

من ناحية أخرى ارتكزت المحادثات مع سفير قطر بالجزائر السهلاوي حول واقع علاقات التعاون والشراكة في قطاع الطاقة وكذلك فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائري خصوصا ما تعلق بتبادل الخبرات ونقل المعرفة في قطاع الغاز الطبيعي المميع.

وقد التمس الوزير دعم قطر لإنشاء معهد الغاز في الجزائر في إطار التعاون بين البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.

كما تضمنت المحادثات تطورات السوق النفطية حيث شدد الطرفان على ضرورة التنسيق والتشاور بين بلدان أوبك و الدول المنتجة خارجها لتحقيق استقرار وانعاش السوق.