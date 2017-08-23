توقيف شخصين حاولا سرقة 50 رأس من الماشية في الجلفة

تمكنت مصالح الأمن بولاية الجلفة من احباط محاولة سرقة 50 رأس من الماشية من قبل شخصين مسبوقين قضائيا، حسب بيان لمديرية أمن الولاية.

وأوضح المصدر فإن المتهمين الذين كانا على متن سيارة قاما بمطاردة صاحب شاحنة بمنطقة الادريسية كان ينقل 50 رأسا من الماشية وحاولا توقيفه للاستيلاء عليها لكنه فرّ و أبلغ مصالح الامن عن طريق الرقم الأخضر.

وعلى اثر ذلك، تم تنصيب نقاط مراقبة بمداخل المدينة مع القيام بدوريات مكثفة لترصد دخول المركبة إلى قطاع الاختصاص ليتم بعدها توقيف المركبة المشبوهة وعلى متنها شخصين في العقد الرابع والخامس ينحدران من احدى الولايات الغربية ومسبوقين قضائيا.

الجدير بالذكر، أنه تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.