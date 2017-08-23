موظفة في بنك BDL تسرق 50 مليونا من زبون في غردايـــة!

تمكنت، أول أمس، مصالح أمن ولاية غرداية، من استرجاع مبلغ 50 مليون سنتيم سرق من زبون لـ«بنك التنمية المحلية»، حيث كان الزبون الضحية قد تقدم إلى شباك «بنك التنمية المحلية» من أجل إيداع مبلغ 250 مليون سنتيم، إلا أنه لم يجد أمين الصندوق الذي كان في أحد المكاتب، الأمر الذي جعل الزبون يقدّم أمواله لإحدى الموظفات في البنك لتضعهم داخل الشباك إلى غاية قدوم أمين الصندوق، وبعد فترة من الزمن، طلب الزبون من الموظفة أن تعيد له أمواله، أين وجد أمواله منقوصة من مبلغ 50 مليون سنتيم، وعند سؤاله عن المبلغ، أنكرت الموظفة علمها بالأمر، وحسب المعلومات المتحصل عليها من مصادر مطلعة، فإن الضحية توجه مباشرة إلى مكتب مدير البنك ليخبره بقضيته، أين أمر المدير بغلق أبواب البنك والاتصال بالشرطة، وبعد التحقيق مع الموظفة، أغمي عليها، وتم العثور على المبلغ كاملا داخل حقيبة يدها، حيث تم تحويلها بعد إسعافها إلى مقر الأمن لإنجاز ملف قضائي لها، قبل عرضها للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية .