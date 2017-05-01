معكم إلى بر الأمان

@ إلى هدى/ بجاية :

لا يستحق الأمر أكثر من حجمه، أيام قليلة وسوف تعود المياه إلى مجاريها إن شاء الله، وهذا يتوقف على مدى تقبلك للوضع ومقدار ثقتك بالله الذي لا يمنع عنا إلا ليعطينا، فاستهدي به واساليه أن يعوضك خيرا، لا تتسرع في خوض غمار تجربة أخرى، فالوقت غير مناسب على الإطلاق.

@إلى سميرة/ العاصمة:

لا يكلّ المؤمن ولا يمل أبدا من فعل الخير، لأنه الاستثمار الحقيقي الذي ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، الواجب أن تساندي زوجك وليس العكس، فما نقص مال من صدقة، ولله الحمد والمنة، لقد فتح الله لكما أبواب الرزق واسعة، أنفقي في سبيله، فاليد العليا خير بكثير من اليد السفلى.

@إلى صالح/ العطاف:

نظرا للحوادث الكثيرة التي باتت تهدّد الأرواح وتتربص بكل الناس، ولأنه سبق لأمك أن عاشت فراقا صعبا بعد وفاة شقيقك إثر حادث مروع، ظلت الهواجس تسكنها، لذا فهي تمنعك عن ركوب الدراجة، فرجاء طاوعها ولا تسكب المزيد من الملح على جراحها، إفعل ذلك بني حتى يهدأ روعها، أسأل الله أن يلهمها الصبر والسلوان وأن يرزق فقيدها فسيح الجنان.

@ردت نور