تحالفن ضد زوجتي... الغيرة تأكل شقيقاتي

تحية طيبة وبعد: ناصر من الشرق الجزائري، متزوج منذ سنتن لم أهنأ يوما واحدا، بسبب المشاكل وتفاقم أوضاع لم يكن لها أن تحدث لو أنني مستقل بحياتي، فهذا ما جنيته من الإقامة في البيت العائلي، علما أنني أنتظر مسكنا قيد الإنجاز، ولكن أخشى أن تطول المدة أكثر، فأفقد صوابي وأدخل دائرة الجنون .

أخواتي الثلاث، تحالفن ضد زوجتي، علما أنها تصغرهن سنا، يبدو أن السبب الرئيس، الغيرة، ولا أجد تفسيرا آخر لما يحدث، لأنهن يتصيدن لها الأخطاء والزلات، ولا يفوتن فرصة انتقادها ولومها، فيصل الأمر في أغلب الأحيان إلى المشادات الكلامية، مما يدفع بزوجتي ـ لقلة حيلتها ـ أن تستنجد بي في كل مرة، لذا أجدني حائرا لا أعرف كيف اتصرف، أرجو منك توجيهي ومساعدتي.

ناصر / الشرق

الرد:

المبشر أن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، لأنك آجلا أم عاجلا سترحل إلى بيتك الجديد، ولا يعنى هذا أن تغمض عينيك، فالأحسن للجميع أن تصفى النفوس ويسود التفاهم، حتى إذا حان موعد خروجك من البيت العائلي، لا تغادر بقلب يملؤه الغل من شدة المشاكل بسبب الذي حدث.

التمست من خلال رسالتك التحيز والميل الشديد لزوجتك، فالموقف يتطلب منك أن تكون عادلا ومنصفا، ويجب أن تعلم أن زوجتك أيضا تتحمل جزءً من هذه المشاكل، لأنها تتعمد نقل كل كبيرة وصغيرة، ولا تغض الطرف أبدا، مما جعلها دائما الضحية في نظرك.

أنصحك بالجلوس مع أخواتك، لتعرف منهن ماذا تفعل زوجتك، فإذا كان إجماعًا ورأيا متفقا عليهن بخصوص تصرفاتها المزعجة أو شيء من هذا القبيل، راقب تصرفاتها من دون أن تشعر بذلك، لكي تقف على الحقية وتعرف من الظالم ومن المظلوم، عندها فقط يمكنك أن تضع الحدود لمن يستحق ذلك، سواءً أكانت زوجتك أو أخواتك.

أطلب منهن جميعا التعامل بالحسنى، وألا يدققوا في التصرفات التي تصدر عنها أو عنهن، وتحرى الدعاء لهن بظهر الغيب، أن يؤلف بين قلوبهن وأن يزرع بينهن المودة والرحمة.

إذا تعذر عليك ردع زوجتك إن كانت هي المخطئة، استعن بأهلها فلن يرضيهم هذا الأسلوب منها، فالنصيحة منهم وتأثيرهم عليها سيكون أقوى من أي شخص آخر.

دوام على الاستغفار والتغاضي عن الصغائر وعدم تحميل الأمور أكثر من اللازم، وأمرهن جميعا بذلك، وكن على أتم اليقين أن حكمتك وحسن تدبرك سيقضى على هذه المشكلة من جذورها، إذا استعنت بالله وتصرفت بحكمة بليغة وبموضوعية.

أسأله العلي القدير أن يؤلف بين قلوب الجميع، وأن يهدينا وإياهم إلى ما يحب ويرضى.

ردت نور