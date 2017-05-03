معكم إلى بر الأمان

@ إلى عز الدين/ الشرق :

هل يتطلب الإحسان لوالدتك وزيارتها أين تعيش وحيدة، طلب الإذن من زوجتك، لقد خذلتني بهذا التفكير، ألا يكفي أنها أجبرتك على الاستقلال بعيدا عن تلك العجوز وأنت وحيدها، لقد تركتها بلا أنيس، أن تلبي رغبات زوجتك من أجل الحفاظ على العلاقة واستمرارها، لا يعني البتة أن تبخس والدتك حقها، فبعض الأمور يا سيدي لا تستحق التفكير واستشارة أي كان لأنها من الصميم، زيارة ابن لوالدته أكثر من واجب، بل هل عبادة وطاعة أوليس كذلك؟

@إلى سلمى/ العاصمة:

راسليني بالمطلوب مع الاختصار وتحديد الغاية من رسالتك بكل دقة، افعلي ذلك سواء عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني، كما يمكنك الاتصال بالمنبر عبر الهاتف من خلال الأرقام المدونة أعلى الصفحة، إلى ذلك الوقت أستودعك الله وأسأله أن يعينك على ما فيه صلاح دينك ودنياك.

@ردت نور