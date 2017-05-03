وقفة مع النفس

كل منا يسعى إلى أن يقوي إيمانه بالله تعالى، فهذه الحياة مليئة بالمغريات والمنكرات التي تجذبنا وتبعدنا عن طريق الهداية، ومن يسلك هذا الطريق الخاطئ فإن إيمانه بالله تعالى يبدأ بالنقصان ويخسر الجنة ونعيمها بفعل الشيطان الوسواس الذي تعهد بإضلال البشر منذ خلق سيدنا آدم عليه السلام، فالعبد الصالح الذي يحب الله تعالى ودينه القويم ورسوله الكريم، يراجع نفسه ويصححها في حال انحرفت عن طريق الهداية، فتراه يبحث عن الوسائل التي تزيد من إيمانه بالله تعالى وتقويه .

إن الإيمان بالله، يقتضي القيام بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه من محرمات، وكلما كان العبد متبعا لسنة الله تبارك وتعالى ونهجه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه، كان قوي الصلة بالله تعالى لاتباعه أوامره، ويقوي المسلم إيمانه بالله تعالى في معاملاته مع الناس، وعمله الصالح وقول لسانه وعمل جوارحه، فيجب أن يشمل الإيمان بالله تعالى كل ما ظهر من الإنسان وما بطن.

قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «جدّدوا إيمانكم فإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فقالوا: ما نقول يا رسول الله: قال : قولوا لا إله إلا الله» . الإكثار من توحيد الله عز وجل والاستغفار والدعاء لله تعالى، من أهم الأعمال التي يقوي بها العبد المؤمن بالله تعالى والمسلم صلته بربه، لأنه يعلم أن الله تعالى سيجيب دعاءه وأنه دائما معه في جميع الظروف، ويعلم أن الخير من عند الله تعالى وحده.

الزكاة تعمل على تقريب العبد إلى ربه لما لها من فضل عظيم عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي واجب على كل مسلم ومسلمة، كل حسب استطاعته.

معاملة الآخرين بالتي هي أحسن ومقابلة الإساءة بالحسنة، امتثالا لأوامر الله تعالى والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنّه كان لا يرد الإساءة بمثلها. الصبر والتحمل على مصاعب ومصائب الدنيا، والدعاء لله تعالى أن يحسن الحال وعدم القنوط من رحمته، لأنه دائماً يختار لنا الأفضل

@ أحمد / العاصمة